Mário Gomes renova visual com procedimentos estéticos aos 72 anos

Ícone das telenovelas brasileiras, Mário Gomes, 72, decidiu investir na aparência e passou por um processo de revitalização facial.

O que aconteceu

O ator compartilhou o resultado no Fofocalizando, do SBT.

Entre os procedimentos realizados estão aplicações de botox. Mário Gomes fez preenchimento nas maçãs do rosto e na região do chamado "bigode chinês", além de técnicas modernas para estimular o colágeno e reduzir a flacidez da pele. As intervenções têm como objetivo suavizar os efeitos do envelhecimento e promover uma aparência mais harmônica e jovial.