Marca de Harry Styles lança vibrador e lubrificante

Pleasing, a marca do cantor Harry Styles, entrou para o mercado de bem-estar sexual e lançou um vibrador e um lubrificante.

O que aconteceu

O vibrador foi desenvolvido para ser explorado de diversas formas. A esfera da extremidade serve para estimulação externa em qualquer região. Já o cabo, além dessa estimulação, também é penetrável, exceto para uso anal.

O sex toy tem várias velocidades. A indicação da marca é começar na vibração lenta e aumentar gradualmente. O produto só está disponível no Reino Unido e nos Estados Unidos, mas a estimativa no site é de que seja vendido por cerca de R$ 400 no Brasil.