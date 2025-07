Diplomata e na versão Monalisa: as curiosidades sobre famoso boneco Labubu

Com a fama, veio o inegável sucesso financeiro: a Pop Mart já faturou mais de US$ 2,3 bilhões com a venda dos monstrinhos. E o encanto parece longe de acabar, alimentado pela combinação perfeita entre a estética kawaii e a tendência ugly-cute que valoriza personagens estranhamente adoráveis.

Exclusividade

O livro infantil que conta a origem da personagem, "The Monsters", se tornou um item raríssimo, com edições em inglês vendidas por centenas de dólares em sites de revenda.

A Pop Mart já realizou parcerias exclusivas com marcas e instituições famosas, incluindo uma colaboração especial com o Museu do Louvre que resultou na edição limitada Labubu Monalisa.

No entanto, adquirir uma Labubu original não é tarefa fácil, especialmente no Brasil. Sem representação oficial da Pop Mart no país, os interessados precisam recorrer a importadoras e revendedores, onde os preços começam em R$ 250 e podem chegar a impressionantes R$ 7.000 para edições especiais, como a colaboração com One Piece.

O fenômeno gerou até um mercado paralelo de réplicas —o já famoso Lafufu— exigindo cuidado redobrado na hora da compra.