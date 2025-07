Hulk Hogan 'espionava' a filha e mostrava detalhes de sua saúde em reality

Hulk demonstrava ser protetor e rigoroso na série, principalmente com a filha Brooke. Ele planejava maneiras de espionar a filha mais velha quando ela saía com outros homens.

Brooke Hogan com o pai Imagem: Reprodução

Também era possível ver as consequências que sua carreira como lutador teve para seu corpo. O atleta tinha problemas no joelho e uma prótese no quadril, apesar do físico malhado que apresentava na época. Ele também revelou que teve seus dentes arrancados inúmeras vezes, além de usar bandana para esconder a calvície.

Outra integrante do programa era Linda, sua ex-esposa. Ela era um contraponto à personalidade de Hulk, sendo mais tolerante.

Hulk Hogan com a ex-esposa Linda Imagem: Reprodução

Brooke estava iniciando sua carreira musical e era chamada pelo pai de "Brooke-tini". A celebridade chegou a assinar um contrato de US$ 1,3 milhão (R$ 7,2 mi) aos 18 anos para iniciar carreira como cantora.