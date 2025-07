Fugindo da chacota, 'Quarteto Fantástico' aceita que é ridículo e pronto

As primeiras cenas com Galactus ficaram um pouco aquém da minha expectativa, com jeitão de cenário de videogame. Mas a hora em que ele invade Nova York... Fiquei com dor na bochecha por causa do tamanho do sorriso que ficou estampado na minha cara. As proporções bizarras, as interações com os prédios e os heróis, tudo funciona como nos gibis. Legal demais.

Em vez de acrescentar camadas aos gibis de Lee e Kirby, o filme apara eventuais arestas para que o máximo de pessoas da audiência contemporânea tenham acesso à visão original desses dois baluartes da cultura popular do último século. De certa maneira, vivemos em um mundo imaginado por eles, e estou feliz que mais gente terá acesso a essa origem secreta a partir de agora.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.

UOL estreia mininovela com personagem carismática

Gabriella Potye faz o papel de Fran na mininovela Imagem: UOL/Divulgação

Estreou no UOL Flash 'Além do Toque', novelinha de 21 episódios, com uma trama conduzida por Fran, ainda virgem aos 26 anos, que passará por uma experiência transformadora na véspera de Natal.