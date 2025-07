Prova em divórcio? Justa causa? As implicações de flagra como do Coldplay

A traição também não necessariamente interfere na guarda dos filhos ou na regulamentação de visitas. Apenas em casos em que a conduta comprometer o bem-estar emocional das crianças. Se o CEO ou a diretora de RH tiverem usado recursos da empresa (como ingressos corporativos) para o encontro, isso pode afetar a divisão de bens ou gerar obrigações de indenização?

Um caso como esse pode, sim, gerar uma demissão por justa causa na empresa. Isso acontece quando há cláusulas claras no código de ética, especialmente em caso de exposição da marca, como aconteceu no show do Coldplay. É comum, no entanto, que empresas optem por demissões sem justa causa em situações como essas. Além disso, como o relacionamento aconteceu entre o CEO e uma subordinada, como a chefe do RH, pode haver uma presunção de assédio ou de uso abusivo de hierarquia, além de violação do compliance, o que deixa os envolvidos sujeitos a sanções trabalhistas e cíveis.

A depender, o Coldplay ou a jovem que divulgou o vídeo do flagra no TikTok poderiam ser processados pelo "casal". Isso se fosse comprovado que os envolvidos foram identificados indevidamente e sofreram danos às suas imagens. No entanto, como o evento era público, isso dependeria do entendimento de direito à imagem nessa situação.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) poderia ser acionada nesse caso. "A LGPD protege dados pessoais identificáveis. Se o vídeo permitir identificação e for usado sem consentimento, pode haver responsabilidade da mídia ou organizadores do evento. As consequências para quem viola a LGPD podem incluir multas administrativas, ações judiciais por danos morais e materiais, além de sanções como a suspensão das atividades que envolvam o tratamento de dados", explica a advogada.