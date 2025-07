Fernando Zor tem contas bloqueadas pela Justiça por dívida com seguidora

O valor penhorado em contas bancárias de Fernando Zor permanece em sigilo. Conforme a decisão, o músico será intimado para se manifestar sobre o bloqueio. Dívida de Zor com a seguidora subiu para R$ 15,1 mil, conforme correção registrada no site oficial do TJSP.

Splash entrou em contato com a assessoria de imprensa de Fernando Zor. A reportagem será atualizada caso a equipe do músico se manifeste sobre o bloqueio de contas.