Família de Preta Gil desembarca no Brasil

Flora Gil, Francisco Gil e Sol de Maria, respectivamente a madrasta, o filho e a neta de Preta Gil, chegaram ao Brasil hoje.

O que aconteceu

Os familiares da cantora, que morreu no domingo, desembarcaram no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na madrugada de hoje. A reportagem tenta confirmar se o corpo da artista veio no mesmo avião.