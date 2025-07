De Virginia a Tatá Werneck: os famosos que usam esperma de salmão no rosto

Nada tem a ver com passar peixe no rosto como alguns podem imaginar. "O PDRN é um ativo biológico, onde o DNA é extraído do sêmen do salmão que, depois, passa por um processo de purificação e o produto final é então usado nas formulações", afirma a Splash a biomédica esteta Viviane Rodrigues, responsável técnica pela Face Doctor.

Apesar de o procedimento fazer sucesso entre as celebridades, é preciso tomar cuidado com alergias. "Por ser um produto biológico e derivado de frutos-do-mar, pessoas com alergia precisam ser alertadas das possíveis reações alérgicas, e são contra indicadas ao tratamento", ressalta a especialista.