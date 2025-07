Carol: 'Quero que Dhomini tenha a dor de cabeça em responder processo'

Carol e Dhomini protagonizaram um dos grandes embates da edição deste ano do "Power Couple". Ele chegou, inclusive, a perder o controle e precisar ser contido pela produção do programa. Durante uma conversa com o Central Splash nesta quinta-feira (24), ela e seu marido, Radamés, relembram a experiência e falam sobre como estão sendo aconselhados juridicamente.

Depois de terem vencido o programa, Carol e Radamés dizem que estão sendo assessorados por uma equipe jurídica, especialmente se tratando sobre as brigas com Dhomini e sua esposa, Adriana, que ficaram em segundo lugar. Carol confessa que chegou a se sentir insegura dentro da casa, mas estava pronta para brigar fisicamente, caso fosse necessário.