Filho único de Caco Ciocler trabalha em plantação de maconha no Canadá

Bruno Ciocler, 28, é filho de Caco Ciocler com a atriz Lavínia Lorenzon.

Ele trabalha numa plantação de maconha no Canadá. Em uma publicação no Instagram, refletiu sobre as leis relacionadas à planta: "No Brasil eu era um criminoso. No Canadá sou um 'cidadão de bem'. Curioso perceber que a pior das prisões está dentro da nossa mente. Em nossas crenças e valores. E quem mais sofre é quem precisa e não têm acesso".

Nas redes sociais, ele dá dicas sobre o cultivo da Cannabis. Bruno posta conteúdos falando sobre controle de pragas, aumento da produtividade e momento certo de colheita.