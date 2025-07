Ator de 'Um Lobo entre os Cisnes' não tinha feito balé até teste para filme

Darío Grandinetti, que já trabalhou com Pedro Almodóvar em "Fala com Ela", é o responsável por interpretar o mentor de Thiago. "Ele é maravilhoso, então tudo o que ele faz já ganha uma dignidade", acrescenta Flavia.

O grande destaque, no entanto, vai para o protagonista, interpretado por Matheus Abreu. Até os testes para o filme, o ator nunca havia tido contato com o balé, embora dance no filme —ainda que utilize dublê em algumas cenas.

Não tinha nenhuma experiência com dança, mas muita vontade de viver toda essa trajetória que o Tiago passa —e que também combina com a minha, já que Thiago veio do hip hop e o balé chegou mais tarde. Matheus Abreu em conversa com a imprensa

Além da análise sobre "Um Lobo entre os Cisnes", o Plano Geral abordou outros destaques da semana. Confira:

