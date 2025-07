Alessandra Maestrini vira Céline Dion em musical; veja foto

Alessandra Maestrini é Céline Dion na peça 'Titanique - O Musical' Imagem: Andy Santana/Brazil News

Alessandra cantará hits de Céline Dion. O repertório inclui músicas como "My Heart Will Go On", "It's All Coming Back to Me Now" e "All By Myself".

Theodoro Cochrane, filho de Marília Gabriela, é figurinista da peça. Feliciano San Roman é responsável pelo visagismo.