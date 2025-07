Corpo de Preta Gil será cremado em cerimônia fechada para família e amigos

Após o velório no Theatro Municipal, o corpo de Preta Gil será cremado numa cerimônia reservada a familiares e amigos.

A última despedida da cantora acontecerá no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária do Rio. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria de imprensa do local.

Era um desejo de Preta que seu corpo fosse cremado, como informou a equipe de Gilberto Gil à reportagem.