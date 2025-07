Polícia Civil do Rio faz campanha contra Oruam: 'Bandido não é artista'

O perfil da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em colaboração com o secretário de segurança do estado, Felipe Curi, fez um vídeo em oposição a Oruam, 25. A Justiça decretou a prisão do rapper ontem, e ele se entrou à polícia à noite.

Splash tenta contato com a defesa e a assessoria de imprensa de Oruam desde ontem. O espaço segue aberto.

O que aconteceu

A publicação começa com a imagem e a voz de Oruam desfocadas, onde o rapper provocava a polícia. "Ele, que abriga marginais, desafia a lei e ataca a polícia, verbalmente e fisicamente. Tenta posar de artista, mas quem agride agentes públicos e protege foragidos já mostrou de que lado está", diz a narração do vídeo publicado no Instagram.