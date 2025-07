Pedro Waddington defende saia em 'Vale Tudo': 'É 2025, pelo amor de Deus'

Uma sequência chamou atenção na última semana de "Vale Tudo": Tiago (Pedro Waddington) apareceu usando saia e desagradou o pai, Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Moda sem preconceito

O ator, que estreia em novelas no remake global, defende o personagem. "Ah, gente, é 2025, cada um usa o que quiser, pelo amor de Deus", disse ele ao conversar com Splash durante o 90's Festival, que acontece no Rio de Janeiro durante o mês de julho.