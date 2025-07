Briga, traição e até tentativa de assassinato: o casamento de Ozzy e Sharon

Eu não sei quem estava naquela sala, mas não era meu marido. Ele disse: 'Nós decidimos que você tem que morrer'. Ele estava calmo, muito calmo, quando de repente se lançou para frente, se atirou sobre mim e começou a me estrangular. Sharon Osbourne

A família estrelou o reality show The Osbournes entre 2002 e 2005. Acompanhando o dia a dia de Ozzy, Sharon, Jack e Kelly, o programa foi um dos primeiros a levar o Emmy de melhor reality show.

Em 2013, Ozzy negou que estava se divorciando de Sharon, mas admitiu que estava lutando contra o vício em drogas novamente. "No último ano, andei bebendo e usando drogas. Eu estava em um lugar sombrio e agindo como um imbecil com as pessoas que mais amo, minha família. Estou feliz em dizer que estou sóbrio há 44 dias. [...] Peço desculpas a Sharon, minha família, amigos, fãs e colegas de banda pelo comportamento insano nesse período", escreveu, na ocasião.

Três anos depois, porém, os dois se separaram brevemente após Ozzy ter um romance com sua cabeleireira. Michelle Pugh, amante de Ozzy, disse à revista People que o caso durou quatro anos e havia começado em 2012. O músico revelou que estava tratando um "vício em sexo". Sharon revelou mais tarde que Ozzy também tinha casos com massagistas e a cozinheira da família.

Sharon descobriu as infidelidades por meio de um e-mail acidental do marido. "Ozzy estava em um sofá e eu no outro. De repente, ele me enviou um e-mail e eu perguntei: 'Por que você me mandou esse e-mail idiota?'. Quando ele disse que não havia me enviado nada, peguei o celular dele e vi que era uma mensagem pra uma das amantes dele", contou, em entrevista ao The Telegraph.

A separação não durou muito, e Ozzy e Sharon se reconciliaram ainda em 2016. O casal renovou os votos de casamento em 2017. Segundo Ozzy, as traições estão entre seus maiores arrependimentos.