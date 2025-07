Justiça mantém prisão de Oruam em audiência de custódia

A Justiça manteve em audiência de custódia, na tarde de hoje, a prisão do cantor Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, o Oruam.

O que aconteceu

A audiência foi realizada na Central de Custódias de Benfica, na Zona Norte do Rio, que analisou a legalidade da prisão. A juíza Rachel Assad da Cunha atendeu ao pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro pela manutenção da prisão do artista.

Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a Promotoria do Núcleo de Atuação Perante a Central de Audiência de Custódia da Capital destacou, após análise da legalidade da prisão, que estavam presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.