Rainha de rodeios morre aos 22 anos após luta contra câncer raro nos ossos

No entanto, a jovem recebeu um segundo diagnóstico de câncer, em 2023, desta vez um sarcoma de Ewing. A doença é um tipo raro e agressivo que ataca os ossos.

O velório de Camila Trevisol aconteceu nesta quarta-feira (23), entre 13h e 16h, no Cemitério Parque Gramado de Americana. A jovem solicitou que amigos e familiares não usassem roupas pretas.

Camila era uma figura querida no meio sertanejo e foi homenageada no cargo de rainha da inspiração no Jaguariúna Rodeo Festival de 2024. Ela havia sido nomeada recentemente rainha da Inspiração da Festa do Peão de Americana 2025.

Ela também deixou uma carta emocionante detalhando os anos de luta pela vida. Ela agradece o carinho de todos e avisa que "está indo em paz".

"Sei que não é um momento fácil, mas escrevi isso e pedi pra postarem. Todos que passaram pela minha vida deixaram um momento que vou levar pra sempre comigo, então sou muito grata a todos que tiraram um tempo da vida de vocês por aproveitarem comigo, me acompanharem no insta, por orarem, conversarem e tudo mais. Eu ja cumpri meu papel aqui na terra e sei que meu papel foi inspirar e influenciar vocês sobre a vida , que tem que aproveitar todos os momentos independente do que vocês estiverem passando , a vida é uma só e o tempo é precioso demais pra não se apreciar cada momento , então vivem e jamais desistem , jamais pensem negativo, jamais se entreguem", escreveu Camila.