Michael J. Fox se arrepende de ter negado papel em filme: 'Sou um idiota'

Conhecido mundialmente como Marty McFly na trilogia "De Volta para o Futuro", Michael J. Fox confessou recentemente ter perdido a chance de estrelar um dos maiores sucessos dos anos 90: o aclamado "Ghost - Do Outro Lado da Vida" (1990).

O que aconteceu

Fox revelou a Whoopi Goldberg, que atuou no filme, seu arrependimento por rejeitar o projeto no início.