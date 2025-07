Médico se diz culpado por morte de Matthew Perry e pode ter pena de 40 anos

Salvador Plasencia, um dos cinco réus envolvidos no caso da morte por overdose do ator Matthew Perry, declarou-se culpado por quatro acusações de distribuição ilegal de cetamina, um anestésico de uso controlado. A confissão foi feita hoje, em um Tribunal Distrital dos EUA em Los Angeles.

Perry, famoso por interpretar Chandler Bing em "Friends", morreu em sua casa em Los Angeles em 2023. O corpo do ator foi encontrado em sua jacuzzi em Los Angeles.

O que aconteceu

De acordo com promotores, ele pode enfrentar até 40 anos de prisão se condenado. O julgamento, que estava marcado para agosto, foi cancelado após Plasencia aceitar um acordo com o Ministério Público no mês passado. Inicialmente, o médico havia se declarado inocente. As informações são da ABC News.