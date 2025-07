Jennifer Lopez revela gostar de ser 'safada' e dá indireta a Ben Affleck

No show ela também cantou música com supostas alfinetadas ao ex-marido Ben Affleck: "Aposto que você gostaria de estar ao meu lado". A canção se chama "Up All Night" tem ainda o trecho: "Eu cansei de você me derrubar / Olha para mim agora"

Segundo The Sun, a composição faz parte de novo projeto da cantora inspirado no relacionamento com o ator. "O material é inspirado no que ela passou durante o relacionamento com Ben. 'Up All Night' aponta para onde Jennifer está em sua vida agora. É uma nova era para Jennifer e ela não vai se segurar", apontou fonte do veículo britânico.

Os dois se casaram em 2022 e terminaram no ano passado. Eles, que retomaram o romance em 2021, chegaram a noivar começo dos anos 2000, mas cancelaram o casamento, na época, por conta de "diferenças irreconciliáveis".