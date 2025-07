Humorista do SBT, Ivo Holanda é internado em hospital de São Paulo

Ivo Holanda é nacionalmente conhecido por comandar as pegadinhas de câmera escondida do Programa Silvio Santos. O humorista colecionou mais de 3 mil brincadeiras na TV com o público pelas ruas.

Ivo Holanda entrou no SBT em 1980 para atuar no Viva Noite, de Gugu Liberato, e só trabalhou na emissora de Silvio Santos. Ele está fora do ar desde 2020, em virtude da pandemia, mas fez participações especiais no canal e seus vídeos de câmera escondida seguem ganhando destaque na programação e redes sociais.

Recentemente, o Programa Silvio Santos promoveu uma homenagem de aniversário de 90 anos para Ivo Holanda. Ele participou de uma "pegadinha do bem" de surpresa e ganhou um bolo no palco da atração comandado por Patrícia Abravanel.