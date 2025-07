Filho de Claudia Alencar faz ensaio inspirado em ícones gays

Yann, 37, filho da atriz Claudia Alencar e ativista LGBTQIA+, tem realizado diversos ensaios inspirados em ícones e revistas gays.

A última série é inspirada no filme queer Pink Narcissus (1971). As fotos são do fotógrafo Thomas Mundell, de Nova York, onde Yann mora, para a revista DYO Magazine.