Símbolo sexual em 1990, ex-Fazenda: quem é a namorada de Jonathan Azevedo

O ator Jonathan Azevedo, 39, está vivendo um romance com a dançarina Rosiane Pinheiro, 51.

Quem é Rosiane Pinheiro

Natural de São Gonçalo (RJ), Rosiane ganhou notoriedade ao ficar em segundo lugar no concurso "A nova morena do Tchan", vencido por Sheila Carvalho, em 1997. No entanto, antes, já integrava o balé do grupo Gang do Samba.

Dançarina apareceu em inúmeras sessões de revistas adultas, incluindo a capa da Playboy em junho de 1998. Naquela década, ela se tornou símbolo sexual.