Com roteiraço, 'Ruptura' sai na frente no Emmy; veja favoritos ao prêmio

Estreia amanhã "Um Lobo entre os Cisnes", uma cinebiografia sobre Thiago Soares, jovem do subúrbio carioca que vingou no balé clássico e alcançou o estrelato sob a tutela de seu mentor, Dino Carrera.

Flavia Guerra, que já assistiu ao longa, elogia a história e a produção sobre o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres. "É um filme lindo por vários motivos: um belo drama biográfico sobre uma figura brasileira que é uma das maiores do mundo no balé clássico", diz. "O filme mostra o comecinho dessa carreira".

É um drama bom, clássico e bem feito, com um diálogo incrível com o público jovem. Flavia Guerra

Darío Grandinetti, que já trabalhou com Pedro Almodóvar em "Fala com Ela", é o responsável por interpretar o mentor de Thiago. "Ele é maravilhoso, então tudo o que ele faz já ganha uma dignidade", acrescenta Flavia.

O grande destaque, no entanto, vai para o protagonista, interpretado por Matheus Abreu. Até os testes para o filme, o ator nunca havia tido contato com o balé, embora dance no filme —ainda que utilize dublê em algumas cenas.