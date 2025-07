Carro de influencer roda em pista molhada, derruba poste e fica destruído

A vontade de chorar é inevitável.

Galeroso, em vídeo publicado no Instagram

Carro do influenciador Galeroso fica destruído após bater em poste Imagem: Divulgação/galeroso

O acidente ocorreu, na tarde desta quarta-feira (23), na Avenida Carlos de Lma Cavalcanti, no bairro de Rio Doce, em Olinda. As imagens divulgadas pelo influenciador informam que a colisão aconteceu às 13h.

Chovia bastante no momento do acidente. Uma mulher que andava do outro lado da rua presencia o acidente, mas sai correndo assustada dada a violência da batida do carro no poste.

Nos stories, Galeroso disse que não estava no carro e o acidente aconteceu após o veículo deslizar em uma poça d'água. Ele explicou que não colocou seguro no veículo por não ter hábito de andar com ele.