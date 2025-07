Ator da Marvel celebra por se safar de avião com turbina em chamas

Frank Grillo, 60, o Ossos Cruzados em dois filmes do Capitão América e o general Richard Bill 'Rick' Flag em "Superman", saiu ileso de um pouso de emergência do avião.

O que aconteceu

Grillo era um dos 226 passageiros que estavam no voo 446 da Delta, em que uma das turbinas pegou fogo. O voo aconteceu no dia 18 e saiu de Los Angeles com destino a Atlanta.

Ele compartilhou o vídeo do acidente e se mostrou grato ao piloto. "Felizmente, o nosso piloto conseguiu nos trazer de volta ao aeroporto de Los Angeles em segurança", escreveu no Story do Instagram.