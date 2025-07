As 9 Vidas de Ozzy Osbourne: saiba onde assistir ao documentário do cantor

O documentário "As 9 Vidas de Ozzy Osbourne" retrata os altos e baixos da vida do lendário vocalista do Black Sabbath, desde a infância até os desafios da carreira solo. A produção está disponível no UOL Play. O cantor morreu ontem aos 76 anos.

Onde assistir 'As 9 Vidas de Ozzy Osbourne'?

Lançado em 2020, o filme está disponível para assistir no UOL Play, através do canal A&E. Dirigido por R. Greg Johnston, o documentário tem cerca de uma hora e meia de duração e combina imagens de arquivo com entrevistas inéditas para mostrar não apenas o astro do rock, mas também o homem por trás do personagem.