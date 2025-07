Alexandre Pires anuncia chegada do primeiro neto: 'No colinho do vovô'

Alexandre Pires, 49, encantou os fãs ao compartilhar um momento marcante e cheio de emoção em sua vida pessoal. O cantor revelou que se tornou avô pela primeira vez.

O que aconteceu

O músico publicou fotos nas redes sociais segurando no colo o seu primeiro neto, Ravi. O bebê é fruto do relacionamento da filha, Carol Pires, com Matheus Gomes. Nas imagens, Alexandre aparece ninando o recém-nascido com carinho e também posando ao lado da filha e do genro, celebrando com afeto a nova fase em família.

Emocionado, Alexandre Pires comemorou a chegada do neto com gratidão. "No colinho do vovô!! Obrigado Deus!!", escreveu. "Que Jesus abençoe o Ravi e toda nossa família", continuou na legenda.