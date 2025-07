'Proibido comer morcegos': como foi show de Ozzy Osbourne no primeiro RiR?

Após a polêmica de morder um morcego em um show nos Estados Unidos, em 1982, o contrato do artista com o Rock in Rio continha cláusula que garantia que Ozzy não machucaria animais.

Curiosamente, um dos shows do artista britânico no Rio de Janeiro contou com o público jogando uma galinha no palco. O Príncipe das Trevas, no entanto, cumpriu o contrato e o animal saiu vivo.

Ambos os shows contaram com músicas clássicas como "Crazy Train" e "Paranoid". Fã de futebol, o Príncipe das Trevas ainda subiu ao palco da primeira edição do Rock in Rio com a camisa do Flamengo.

Roberto Medina, presidente do Rock In Rio, afirmou que "Ozzy era uma personalidade singular". "Esteve conosco logo na primeira edição do Rock in Rio, na lama", recordou ele, acrescentando que a clausula proibindo o músico de comer morcegos foi um pedido de uma associação de proteção aos animais.