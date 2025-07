Ozzy Osbourne, ícone do rock e líder do Black Sabbath, morre aos 76 anos

Em 1979, Ozzy foi demitido do Black Sabbath em razão do seu vício em drogas e álcool. Ele foi substituído por Ronnie James Dio e, mais tarde, outros vocalistas, como Ian Gillan. Ozzy voltou à banda em 2013 para o lançamento do álbum "13".

Fora do Black Sabbath, Ozzy também teve uma carreira solo frutífera. "Crazy Train", "No More Tears", "Bark at the Moon" e "Mama I'm Coming Home" estão entre os maiores sucessos de seus álbuns solo. "Patient Number 9", seu último disco, lançado em 2022, contou com a colaboração de artistas como Eric Clapton e Jeff Beck.

O astro do rock acumulou várias controvérsias ao longo da vida, como a ocasião em que mordeu a cabeça de um morcego. Em 1982, durante um show nos EUA, um fã jogou um morcego morto no palco. Ozzy achou que o morcego era falso e deu uma mordida na cabeça. Ao perceber que era um animal de verdade, cuspiu os pedaços do animal imediatamente. Ele foi levado às pressas para o hospital e precisou tomar vacinas contra a raiva. Mais tarde, disse apenas que o morcego "não tinha gosto de nada, só estava frio".

Ozzy e a mulher, Sharon Osbourne, viveram entre idas e vindas desde 1982. Filha de Don Arden, empresário do Black Sabbath, Sharon assumiu a missão de administrar a carreira solo do músico. Eles tiveram três filhos: Aimee, Kelly e Jack. Antes de Sharon, Ozzy também teve um breve casamento com Thelma Riley, com quem teve outros dois filhos: Louis e Jessica.

Em 1989, ele foi preso por tentar estrangulá-la enquanto estava bêbado. "Eu acordei nessa pequena cela com merda humana nas paredes e pensei: 'Que p*rra eu fiz agora?'. Um policial disse para mim: 'Você é acusado de tentar matar Sharon Osbourne'. Não sei dizer como me senti. Fiquei paralisado", disse. Em 2016, eles se separaram brevemente após Ozzy ter um affair com uma cabeleireira. O músico passou a fazer um tratamento para vício em sexo após o escândalo.