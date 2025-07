Ozzy Osbourne mordeu a cabeça de um morcego durante show nos anos 1980

Ozzy foi levado às pressas para o hospital e precisou tomar vacinas contra raiva, já que morcegos podem transmitir a doença.

O incidente se tornou uma das histórias mais famosas do rock, reforçando a imagem de Ozzy como o "Príncipe das Trevas" da música. Anos depois, Ozzy disse que o morcego "não tinha gosto de nada, só estava frio".

Em 2020, Ozzy comentou sobre o caso no Twitter, dizendo: "Por que sempre me perguntam sobre a porcaria do morcego???".

Mark Neal, o fã que jogou o morcego, explicou que se tratava de um animal morto. "No dia seguinte [ao show], todo mundo está perguntando sobre o morcego vivo no show do Ozzy. Garanto a vocês que não machucamos nenhum animal. Ele estava definitivamente morto quando o trouxemos."