O Kannalha, affair de Preta Gil, lamenta: 'Para sempre o meu sol'

Danrlei Orrico, 28, músico conhecido como O Kannalha, lamentou a morte de Preta Gil. Ele e a cantora viveram "relação sem rótulos".

Preta, sei que você partiu, mas tá difícil de acreditar, pois seu brilho permanece vivo aqui na Terra. O Kanalha

O músico disse que a vida juntou os dois de uma forma "divina e muito especial". "Nossa conexão veio para curar dores, trazer esperança e viver grandes momentos de amor, felicidade e carinho", escreveu em publicação no Instagram, onde mostrou momentos com Preta em casa, na praia e no hospital.