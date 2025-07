Justiça do Rio decreta prisão preventiva de Oruam

A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva do rapper Oruam, 24, por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal. A decisão acontece após Oruam frustrar uma operação da polícia na madrugada de hoje, na Joá, no Rio.

A informação foi confirmada a Splash pelo TJRJ, que não deu mais detalhes pelo processo estar em segredo de Justiça. Splash tentou contato com a defesa e com a assessoria de imprensa de Oruam e aguarda. O espaço segue aberto.

Na madrugada de hoje, o filho de Marcinho da VP expôs uma operação da polícia civil do Rio em frente à sua casa, em que xingou e atacou os agentes. Usando o Instagram, ele convocou seus seguidores para ajudá-lo.