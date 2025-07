Jonathan Azevedo vive romance com musa do OnlyFans

Jonathan Azevedo, 39, está vivendo um romance com Rosiane Pinheiro, 51.

O que aconteceu

Os dois viajaram juntos a Búzios (RJ) em comemoração ao aniversário dela, celebrado no último sábado. Nas redes sociais, postaram vários registros do passeio a dois, no maior clima de intimidade. "Final de semana do meu aniversário com alguém incrível", legendou Rosiane em uma das fotos com Jonathan, divulgada nos stories de seu Instagram.

A dançarina teceu elogios ao ator. "Ele é uma pessoa incrível", derreteu-se ela, em entrevista ao jornal Extra, acrescentando que partiu dele o convite para passarem juntos a data comemorativa.