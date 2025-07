João Guilherme revela que Zé Felipe é mais 'mulherengo' que ele

João Guilherme, 23, disse, em uma brincadeira de "qual irmão é mais", que considera Zé Felipe, 27, o mais mulherengo entre os dois.

O que aconteceu

Zé Felipe gravou ontem o clipe de "Fora dos Stories" no Vidigal, no Rio de Janeiro. A parceria com Biel do Furduncinho, Chefin e MC Mylla contou com a participação de João Guilherme no vídeo.

Durante a gravação, os irmãos participaram do quadro do influenciador Romin, em que precisam apontar qual dos dois se encaixa mais na característica mencionada. Eles definiram que o mais preguiçoso, engraçado e enrolado é o cantor, enquanto João é o mais vaidoso e atrasado.