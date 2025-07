Dica de mangá: Esse é um que Heleninha Roitman precisa ler urgentemente

É caso de Procon? 'Turkey! Time to Strike' nos enganou

Anime Imagem: Divulgação

De acordo com o Instituto de Defesa de Consumidores, o IDEC, a publicidade enganosa por omissão "ocorre quando se omitem dados essenciais quanto à aquisição do produto ou do serviço". Normalmente, isso é considerado crime, mas no caso do anime "Turkey! Time to Strike" acredito que essa violação dos nossos direitos do consumidor é o que deixa o anime ainda mais interessante.

A obra, produzida pelos estúdios Bakken Record e Pony Canyon, nos induz ao erro com seu trailer inicial e imagem promocional. O primeiro teaser da série mostrava se tratar de relações conflituosas de cinco amigas em um grupo de jogadoras de boliche —e o próprio pôster da produção indicava apenas isso. Entretanto, as pessoas mais atentas perceberam que a cena final do trailer mostra a bola de boliche da protagonista brilhando.

E aqui precisamos fazer um aviso: se quiser ser pego de surpresa, recomendo parar de ler esse texto e ir agora para a Crunchyroll assistir. Caso queira saber por que esse anime enganou os espectadores, aqui está a explicação: ao final do primeiro episódio, as protagonistas são transportadas para o Japão Feudal, mais especificamente para o período Sengoku. Ou seja, a série escondeu de todos nós que não é um anime de esporte, e sim de viagem no tempo!