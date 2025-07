Gominho diz estar 'triste, mas em paz' após morte de Preta Gil

Gominho desabafou as redes sociais sobre a morte da amiga Preta Gil.

O que aconteceu

O apresentador, que voltou ao Brasil no início de julho, disse que já sentia que a despedida da amiga era definitiva. "Tenho sentido esse luto desde a minha volta de Nova York! Algo lá me fez entender que eu não a veria mais", escreveu no X.