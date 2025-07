Francisco Gil faz homenagem à mãe, Preta Gil: 'A morte não é um fim'

Artista diz ter sido privilegiado por Preta ter sido muito mais que uma mãe em sua vida. "Sua força vinha da vontade de viver, de ver a sua neta Sol de Maria crescer e vinha da gente que estava lutando junto com você. De um país inteiro que torceu e assim lutou junto também. Esse amor também chegou pra todos nós. A rede de apoio mais linda, que você construiu".

A sua compulsão era a generosidade. Ter o seu amor foi um impacto grande pra qualquer um, e eu nunca me incomodei de dividir ele com ninguém, porque foi você quem me ensinou que o amor não se limita. E você amou tanto, tanto. Você foi — e será sempre — tão amada, mãe. Que privilégio ter vindo pra esse mundo de dentro de você. Minha melhor amiga.

O cantor lembrou que a despedida da mãe foi marcada por sorrisos e mensagens de amor — lembrança que sempre levará na vida. "Eu tava com muito medo, mas determinado a encarar tudo com você. E a gente encarou, mesmo com você tentando me poupar. Eu me despedi de você e tentei fazer com que você não percebesse... claro que você percebeu. E claro que esperou que eu fizesse isso pra poder partir. Você sorriu, e eu nunca vou esquecer desse sorriso. Seu olhar tinha muito mistério, mas eu entendi. A gente sempre se entende, assim como nesse exato instante. No seu adeus tinha também um até logo. Presença absoluta que agora só muda de perspectiva".