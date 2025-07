Edu Guedes diz que temeu pela vida após descobrir o câncer: 'É uma guerra'

Apresentador da RedeTV! alertou o público a buscar um médico a qualquer sinal diferente do corpo e não ignorar para evitar problemas de saúde. "É tudo muito rápido. Então, o que acontecia? Parecia que eu tava indo pra uma guerra, eu tinha que vencer aquela primeira guerra, aí depois a segunda cirurgia, a mesma coisa, eu tinha que vencer aquela cirurgia, eu tinha que voltar pra casa, aí a terceira da mesma forma, e a maior delas foi a mais difícil, a do pâncreas, seria mais difícil, porque quando voltei pra UTI, eu tava sentindo muita dor, e eu não conseguia respirar, me faltava ar, eu fiquei com o respirador."

Edu Guedes saiu dez dias antes do previsto do hospital, tem acompanhamento diário dos médicos e planeja voltar em breve à TV. "Médico disse que tenho que ficar de duas e três semanas de acompanhamento para voltar. Você percebe que falta um pouco de ar ainda. Cozinhar é um esforço, mas imagino que tudo que faz bem ajuda a melhorar".

O segredo de tudo está na nossa cabeça e do jeito que enxergamos as coisas. Tive risco com a minha vida? Sem dúvida. Agora, a forma que enxergo vai determinar essa melhora.