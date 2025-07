'Lógico que dá medo': Edu Guedes detalha mudanças na vida após câncer

No bate-papo, Edu se emocionou ao relembrar os momentos mais delicados do tratamento e agradeceu Ana Hickmann pelo apoio incondicional desde a descoberta do câncer. "Desde que aconteceu tudo, eu tenho que pensar na minha filha, na Ana, na nossa família e tenho que pensar positivo. É lógico que dá medo. A gente chorou junto antes de ir para cirurgia e quando eu voltei da cirurgia. E em alguns momentos choramos de felicidade".

Quando eu sentia dificuldade, a Ana falava: 'Edu, tem tanta gente torcendo'. E ela me mostrava.

Ana, que é apresentadora do Hoje em Dia" (Record), detalhou que usou as mensagens de apoio enviadas por amigos e fãs para não deixar o companheiro desanimar. "Fui mostrando aos poucos para ele e vi que aquilo estava fazendo muito bem. Falei: 'Edu, está todo mundo junto com você. Todo mundo orando, mandando muito carinho, então você tem que ficar bom logo'".

Ele percebeu que, com a força dele, com a fisioterapia, com tudo que ele começou a fazer, aquilo ia realmente dando resultado. A evolução é diária. Hoje ainda era para a gente estar lá [no hospital].

A entrevista completa com Edu Guedes será exibida no "A Tarde é Sua" desta terça-feira (22), a partir das 15h, na RedeTV!