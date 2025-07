Atriz que fez Carlota em 'A Viagem' trocou a TV por profissão inusitada

A estreia dela como atriz aconteceu quatro anos antes de "A Viagem", em "Meu Bem Meu Mal". Na novela, Mylla interpretou Jéssica, a filha rebelde e mimada do personagem de José Mayer.

Mylla Christie em "Senhora do Destino" Imagem: Reprodução/TV Globo/Divulgação/Fred Pontes

Mylla Christie também esteve em muitas outras minisséries e novelas. Teve destaque em "Engraçadinha" e "Senhora do Destino", na Globo; "Amor e Intrigas" e "José do Egito", na Record; e "Carinha de Anjo" e "As Aventuras de Poliana", no SBT.

Carreira nova

Mylla acaba de abrir sua própria imobiliária em São Paulo, no bairro dos Jardins, uma das regiões mais valorizadas da cidade. A empresa é fruto de uma sociedade com o marido, o empresário Paulo Luis Sartori, com quem está casada desde 2007. Juntos, eles também atuam com retrofit, ou seja, com modernização e reforma de imóveis antigos.