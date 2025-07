Chico Barney: As 5 tramas mais irritantes de 'Vale Tudo'

1. Sociedade Anônima Celina S/A

Celina tinha 8 bilhões de pessoas no mundo para ajudar com sua grana, mas decidiu investir logo na empresa da Raquel. Sem maiores motivações, aportou uma vultuosa soma no empreendimento da mulher que é mãe da Maria de Fátima, de quem ela desconfia; ex-esposa do marido da sobrinha; inimiga mortal da própria sobrinha; declarado desafeto da irmã.

2. Choppinhokê

O fascinante estabelecimento de Vasco, que visa reunir chopp, karaokê e quentinhas, é mais um passo na incômoda aproximação do vagabundo em recuperação com a ex-esposa Lucimar. Depois de anos sendo um traste, vai conseguir o perdão? A esforçada cidadã merecia coisa melhor.

Thiago Martins intrepreta Vasco em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

3. Dalva do fio de ovos