Após avanço de doença, Ozzy fez show de despedida 17 dias antes da morte

O líder da Black Sabbath sofria com as consequências do Parkinson. Ela estava com a mobilidade reduzida, segundo a postagem da filha Kelly Osbourne, do último dia 13 de julho.

Estou de cama há seis anos, e vocês não têm ideia de como me sinto. Obrigado do fundo do meu coração. Ozzy Osbourne durante a última apresentação

Morte de Ozzy Osbourne

É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento. Comunicado enviado à imprensa pela família Osbourne

A causa da morte não foi divulgada. Osbourne, no entanto, enfrentou vários problemas de saúde nos últimos anos, como um diagnóstico de Parkinson revelado em 2020.