'Conteúdo adulto dá mais dinheiro': por que Urach não faria novela bíblica

Andressa Urach, 37, participou do programa da Blogueirinha da noite de ontem e falou sobre a possibilidade de atuar em uma novela bíblica da Record.

Nesse momento eu não seria uma atriz de novela bíblica porque eu acho que o conteúdo adulto dá mais dinheiro. E eu tô querendo dinheiro. Fama a mamãe já tem, entendeu? As protagonistas da Record não fazem sucesso, e sucesso eu já tenho, tá? A mamãe já foi capa do The Sun… E elas ganham muito pouco. Então acho que eu prefiro ser criadora de conteúdo adulto.

Durante o programa, Urach falou sobre sua relação com Igreja Universal, e disse estar processando a instituição religiosa. Ela diz querer de volta R$ 2 milhões que ela teria sido obrigada a doar.