Ana Hickmann celebra condenação de ex por agressão: 'Tenho muito medo dele'

Ana Hickmann comentou sobre a condenação do ex-marido, Alexandre Correa. A equipe da apresentadora confirmou que o empresário foi condenado a um ano por agredir Ana em novembro de 2023.

Estou aliviada que a justiça foi feita. Eu sabia que ia demorar, mas tudo acontece no tempo de Deus. Mais do que a condenação do meu agressor, estou muito satisfeita com a manutenção da medida protetiva, que impede que ele se aproxime de mim e da minha família, porque eu tenho muito medo dele. Ele sempre teve uma postura opressora, misógina e machista dentro de casa, e agora tornou isso público com ataques que não cessam, desde que tive coragem de me libertar.

Ana Hickmann

Pena deverá ser cumprida em regime aberto. Alexandre Correa ainda pode recorrer contra a decisão. Condenação é da 1ª Vara Criminal de Violência Contra a Mulher, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Documento é assinado pela juíza Andrea Ribeiro Borges.