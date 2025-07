Alexandre Frota revela 'não' para Huck antes de carta no Domingão

Fui ao cemitério, botei a mão na lápide lá do Chorão e pedi que ele me protegesse, porque eu sei a responsabilidade de fazer ali aquela música, que é a principal música da banda, que ele fez para mulher dele. Alexandre Frota ao Central Splash

Frota também revelou que Huck pediu sua autorização antes de ler a carta no programa. "Eu falei: pode, cara, minha vida, eu não escondo nada, todo mundo sabe tudo que eu já fiz e as coisas que eu faço, etc. [...] Enfim, leu a carta e aí deu uma repercussão grande".

Ele comemora que a ida ao programa trouxe várias oportunidades. "Inclusive essa tour aí, passando por vários programas e dando várias entrevistas".