Repórter do SBT é ameaçado por pai de jovem morta por cão: 'Vou te agredir'

"Não vou. Só estou te perguntando [se poderia dar entrevista]. Não fiz nada", responde André Azeredo. "Nem vem. Vou pular com os dois pés no seu peito. Atravessa essa linha imaginária. Pode filmar e o caral**. Atravessa aqui pra você ver, a reportagem vai ser sobre você e não minha filha", rebate o pai da jovem.

O homem foi abordado por familiares para acabar com a confusão, mas se enfureceu ao ouvir o repórter questionar se era o dono do cão. "Atravessa, pai. Você tem coragem? Quantas bolas você tem? Você é homem?".

Em conversa Luiz Bacci, apresentador do "Alô, Você", André Azerado afirmou que a filmagem do pai da jovem ocorreu após sua equipe presenciar as ameaças. "Ele tava nervoso, Bacci. É o pai da menina. Ele tá nervoso e entendi. Localizei ele tá, faz parte do nosso trabalho perguntar se ele quer falar. O problema é que eu cheguei lá, por isso que a câmera foi ligada, e ele falou: 'você vai virar notícia' e 'se der mais um passo, vou voar com os dois pés no seu peito'. Falei: 'rapaz, eu sei que você tá nervoso' e ele deu a entender que se fizesse alguma pergunta, ia me matar. Aí, meu cinegrafista começou a gravar porque vai saber, né? Vai que o sujeito faça alguma coisa. Não deu tempo de perguntar se ele queria se manifestar. Meu cinegrafista não ia gravar, ainda mais a pessoa que passou pela tragédia, mas quando viu ele me ameaçando começou a gravar. Não consegui perguntar se ele queria falar alguma coisa. Perguntei se ele tava me ameaçando e ele disse que, sim, porque tinha esse direito."

O repórter encerrou sua participação no telejornal do SBT pedindo desculpas aos familiares da criança. "Eu entendo. Já fui ameaçado por pessoas armadas no jornalismo, mas não precisava tanto. Se você se sentiu ofendido com minha presença, eu peço desculpas aqui no ar."

O apresentador Luiz Bacci encerrou a cobertura do caso se mostrando inconformado com a atitude do pai contra o repórter do SBT. "André, você tá fazendo o seu trabalho e estamos o tempo todo em solidariedade com a família, mas esse comportamento, esse tipo de ameaça, fazia tempo que não via."