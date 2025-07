Raphael Montes justifica true crime: 'Entender a mente dos criminosos'

Raphael Montes justificou que a criação de séries e filmes baseados em true crime são importantes porque ajudam a compreender como funcionam as mentes desses criminosos. O escritor participou do Roda Viva (TV Cultura) desta segunda-feira.

O que aconteceu

Montes abordou o assunto ao ser questionado pela repórter de Splash Fernanda Talarico sobre as críticas que ele recebeu pelos três filmes criados a partir do caso de Suzane von Richthofen. O escritor disse entender "perfeitamente as críticas ao true crime", mas que se "preocupa" quando essas críticas "vêm sem um conhecimento prévio" do trabalho desenvolvido.

Ele rebateu fake news de que Suzane recebeu dinheiro da Amazon ou que os filmes sejam a "versão dela" da história, porque, na verdade, os longas abordam os comportamentos dos três criminosos antes da execução dos pais dela. "Para mim não interessa a violência, mas o que está por trás da violência. Eu entendi que por trás dessa história trágica tem uma coisa muito comum [na sociedade] que é a diferença de classes, a princesa de família rica que conhece o plebeu e, ao contar essa história, eu poderia falar da sociedade paulistana. Quando encontrei o que tinha por trás do crime, foi que quis contar a história".